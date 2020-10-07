Путина попросили вмешаться в «позиционную драку» в Карабахе

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что карабахские силы уничтожили утром крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана.

По ее словам, ночью азербайджанские ВС попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), но попали под ракетно-артиллерийский удар Армии обороны Карабаха.

Она заявила, что есть потери в живой силе и технике ВС Азербайджана, чьи военные отступили.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых районах.

Ереван готов пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если на них же пойдут Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France-Presse.

Вместе с тем он отметил, что военные действия не начались бы без активного участия Турции.



Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.



Ситуация в Нагорном Карабахе деградирует, так как продолжают гибнуть люди, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал обращения от бизнесменов к главе государства с просьбой вмешаться и остановить военные действия в регионе. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия направила все усилия на то, чтобы помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать переговорный процесс.