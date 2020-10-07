Путина попросили вмешаться в «позиционную драку» в Карабахе
Армянские предприниматели считают, что именно Россия способна определить будущее Нагорного Карабаха. Пока же на ситуацию пытаются повлиять боевики из Сирии, что ставит Москву в неудобное положение, говорят эксперты.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что карабахские силы уничтожили утром крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана.
По ее словам, ночью азербайджанские ВС попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), но попали под ракетно-артиллерийский удар Армии обороны Карабаха.
Она заявила, что есть потери в живой силе и технике ВС Азербайджана, чьи военные отступили.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых районах.
Ереван готов пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если на них же пойдут Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France-Presse.
Вместе с тем он отметил, что военные действия не начались бы без активного участия Турции.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Ситуация в Нагорном Карабахе деградирует, так как продолжают гибнуть люди, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также прокомментировал обращения от бизнесменов к главе государства с просьбой вмешаться и остановить военные действия в регионе. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия направила все усилия на то, чтобы помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать переговорный процесс.
Накануне сооснователь бизнес-школы «Сколково», предприниматель Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России, в котором назвал конфликт в Карабахе «геополитической бомбой замедленного действия», отметив, что он не является локальной проблемой республик-участников военных действий.
В зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают воюющих на Ближнем Востоке боевиков, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, речь идет о «тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне».
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, как Россия может противостоять этим боевикам.
«Если мы знаем, что со стороны Сирии выезжает группа боевиков и пытается через территорию Карабаха куда-то проехать, в наших силах это предотвратить. Если они установленные бандиты и прибывают в Армению, мы имеем право их просто уничтожить по договору о борьбе с терроризмом. Но Россия в Карабахе попала в не очень хорошую политическую ситуацию. Мы с Арменией входим в ОДКБ. Кроме того, на стороне Азербайджана активно – политически, материально и, я уверен, физически в боевых действиях участвует Турция. И те боевики ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. НСН) которые были разбиты в Сирии, теперь при помощи Турции доставляются на сторону Азербайджана. В нынешней ситуации это не позволяет России в полной мере участвовать в этом процессе», - объяснил Гончаров.
Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с НСН рассказал, что именно толкает Турцию активно участвовать в карабахском конфликте.
«Если говорить о заинтересованности страны в азербайджано-армянском конфликте, то здесь скорее надо говорить о выходе к Каспию и установлению прямого, трансграничного контакта с тюркскими государствами Средней Азии – с Туркменией, прежде всего. Это более реалистичная и обоснованная цель, которую преследует современное турецкое руководство», - уточнил Образцов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал ранее, что город Джебраил (Мехакаван) и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных. При этом переход города под контроль Азербайджана в минобороны Армении назвали дезинформацией.
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал в эфире НСН, что может означать для обороны Нагорного Карабаха взятие азербайджанцами города Джебраил.
«В настоящее время главный камень преткновения в том, взяли ли азербайджанцы городок Джебраил. Это почти заброшенный город на юге Карабаха. Он находится глубоко внутри Карабаха, и в случае его взятия азербайджанцами, ситуация для армян становится очень острой. На уровне "запасайтесь, дьяволы, гробами". Это означает, что оборона прорвана, причем прорвана на фланге. И оттуда у азербайджанцев появляется возможность наступать в тыл армянам», - объяснил военный эксперт.
«Насколько я могу судить, сейчас в Карабахе идет позиционная драка с помощью тяжелого оружия. Об свидетельствует большое число убитых и почти полное отсутствие пленных», - добавил Норин.
Только Россия имеет право и может прекратить кровопролитие и остановить войну в Нагорном Карабахе, заявил глава девелоперской группы компаний «Ташир» и президент «Aссоциации армянских предпринимателей России» Самвел Карапетян.
Он считает, что в сложившейся ситуации именно президент России Владимир Путин способен сделать то, что сможет стать определяющим в будущем Нагорного Карабаха.
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