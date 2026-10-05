Большинство украинцев высказались против второго срока президента Зеленского

Более половины украинцев не поддерживают идею выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

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Респондентов спрашивали, должен ли нынешний глава государства участвовать в следующих выборах. На данный момент 53% опрошенных считают, что ему следует ограничиться текущим.

При этом показатель значительно вырос по сравнению с декабрем 2025 года. Тогда аналогичный ответ дали 46%. Также увеличилось недовольство действующей властью. Большинство опрошенных испытывают разочарование (44%) и стыд (33%).

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы нового президента должны были пройти 31 марта, но их не стали организовывать из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Недавно глава Украины заявил о готовности к трехсторонним переговорам в конце октября.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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