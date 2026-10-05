Большинство украинцев высказались против второго срока президента Зеленского

Респондентов спрашивали, должен ли нынешний глава государства участвовать в следующих выборах. На данный момент 53% опрошенных считают, что ему следует ограничиться текущим.



При этом показатель значительно вырос по сравнению с декабрем 2025 года. Тогда аналогичный ответ дали 46%. Также увеличилось недовольство действующей властью. Большинство опрошенных испытывают разочарование (44%) и стыд (33%).



Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы нового президента должны были пройти 31 марта, но их не стали организовывать из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Недавно глава Украины заявил о готовности к трехсторонним переговорам в конце октября.

