Далеко и без рыбок: Что ждет россиян на Средиземноморском курорте Египта
Воскан Арзуманов заявил НСН, что пока более северная часть Египта не привлекательна для россиян ни длительностью поездки, ни ценами, ни температурой моря.
Средиземноморское побережье Египта будет пользоваться спросом у россиян, если туда организуют нормальные авиаперевозки, так как сейчас добираться туда долго и неудобно, а русские туристы ценят комфорт. Об этом НСН рассказал коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
Средиземноморское побережье Египта, которое называют «злым» из-за закрытых жилых комплексов с высокими ценами, пытаются превратить в круглогодичный международный курорт, пишет Financial Times. Так, застройщики и суверенные фонды стран Персидского залива вкладывают десятки миллиардов долларов в отели, жилые комплексы и города. Одним из крупнейших проектов стал Рас-эль-Хекма. В 2024 году Египет заключил с фондом ADQ из Абу-Даби сделку на $35 млрд. В планах создание туристического, делового и жилого центра на побережье Средиземного моря. Арзуманов раскрыл, что это побережье давно популярно у европейцев.
«Средиземноморские курорты Египта просто не сильно раскручены на российском рынке, а так европейцы их очень любят. Египтяне заинтересованы в том, чтобы развивалось в том числе и Средиземноморское побережье. Популярность у россиян будет зависеть в первую очередь от авиаперевозок. А так египтяне умеют промотировать свои курорты. Единственный вопрос в том, что серьезную конкуренцию Средиземноморскому побережью составит Турция. Плюс Красное море теплее, и оно круглогодичное. Средиземное море холоднее и сезонное. Плюс, конечно же, многие едут в Египет именно из-за красоты Красного моря: посмотреть на кораллы и рыбок», — рассказал он.
При этом Арзуманов раскрыл, что для россиян немаловажную роль будет играть расстояние до средиземноморских курортов Египта, а также цены.
«Россиянам сейчас можно добраться туда только через Каир и дальше еще 3,5-4 часа нужно ехать на трансфере. Это, все-таки, не каждому охота. В Египте вообще есть много курортов. Есть Таба, Марса-эль-Алам. Но туда россияне тоже не едут, потому что длительный трансфер. Для нашего туриста огромную роль играет комфорт и удобство. Что касается цен, то, мне кажется, северянам сложнее давать скидки, как по Красному морю, потому что у них меньше сезон. Чем дольше в году отель работает, тем путевка туда будет дешевле. Другое дело, если правительство Египта поддержит гостиницы севера с налогами», — подытожил он.
Ранее в АТОР предупредили россиян, что стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится с 1 января 2027 года и составит $33, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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