Средиземноморское побережье Египта будет пользоваться спросом у россиян, если туда организуют нормальные авиаперевозки, так как сейчас добираться туда долго и неудобно, а русские туристы ценят комфорт. Об этом НСН рассказал коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Средиземноморское побережье Египта, которое называют «злым» из-за закрытых жилых комплексов с высокими ценами, пытаются превратить в круглогодичный международный курорт, пишет Financial Times. Так, застройщики и суверенные фонды стран Персидского залива вкладывают десятки миллиардов долларов в отели, жилые комплексы и города. Одним из крупнейших проектов стал Рас-эль-Хекма. В 2024 году Египет заключил с фондом ADQ из Абу-Даби сделку на $35 млрд. В планах создание туристического, делового и жилого центра на побережье Средиземного моря. Арзуманов раскрыл, что это побережье давно популярно у европейцев.

«Средиземноморские курорты Египта просто не сильно раскручены на российском рынке, а так европейцы их очень любят. Египтяне заинтересованы в том, чтобы развивалось в том числе и Средиземноморское побережье. Популярность у россиян будет зависеть в первую очередь от авиаперевозок. А так египтяне умеют промотировать свои курорты. Единственный вопрос в том, что серьезную конкуренцию Средиземноморскому побережью составит Турция. Плюс Красное море теплее, и оно круглогодичное. Средиземное море холоднее и сезонное. Плюс, конечно же, многие едут в Египет именно из-за красоты Красного моря: посмотреть на кораллы и рыбок», — рассказал он.