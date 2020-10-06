Востоковед назвал цели Турции в Карабахе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что тысячи радикалов перебрасывают с Ближнего Востока в Нагорный Карабах. Среди группировок он отметил боевиков «Джебхат ан-Нусры», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» (террористические организации, запрещенные в России – прим. НСН) и экстремистских группировок курдов.

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с НСН рассказал, что существует версия об участии в военных действиях в Карабахе этнических армян с Ближнего Востока.

«Информация по участию в Карабахе этнических армян с ближнего востока видится более основательной. Поскольку власти Нагорного Карабаха даже предоставляли земли для поселения армянским общинам из других стран на территории Карабаха», - отметил востоковед.