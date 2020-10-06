Востоковед назвал цели Турции в Карабахе
Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ в эфире НСН рассказал, насколько популярна идея возрождения Османской империи в современной Турции.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что тысячи радикалов перебрасывают с Ближнего Востока в Нагорный Карабах. Среди группировок он отметил боевиков «Джебхат ан-Нусры», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» (террористические организации, запрещенные в России – прим. НСН) и экстремистских группировок курдов.
Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с НСН рассказал, что существует версия об участии в военных действиях в Карабахе этнических армян с Ближнего Востока.
«Информация по участию в Карабахе этнических армян с ближнего востока видится более основательной. Поскольку власти Нагорного Карабаха даже предоставляли земли для поселения армянским общинам из других стран на территории Карабаха», - отметил востоковед.
Собеседник НСН при этом рассказала, что именно толкает Турцию активно участвовать в карабахском конфликте.
«Если говорить о заинтересованности страны в азербайджано-армянском конфликте, то здесь скорее надо говорить о выходе к Каспию и установлению прямого, трансграничного контакта с тюркскими государствами Средней Азии – с Туркменией, прежде всего. Это более реалистичная и обоснованная цель, которую преследует современное турецкое руководство», - уточнил Образцов.
Что же касается идеи возрождения Османской империи, то эксперт подчеркнул, что «далеко не вся Турция одержима» этой мыслью. Возможно, лишь «периферийная, не основная часть, идеологии нынешних правящих кругов Турции» придерживаются этого направления, рассказал он.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков оценил в эфире НСН риски участия России в конфликте в Нагорном Карабахе.
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