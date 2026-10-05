Путин заявил о недопустимости раскола российского общества на элиту и остальных

Путин подчеркнул важность недопущения разделения на «интеллектуальную элиту» и остальных граждан. Он добавил, что его это очень тревожит.



По его словам, нельзя допустить появления группы людей, получивших образование и навыки мышления, тогда как остальные останутся на втором или третьем плане.



Недавно Владимир Путин в ходе церемонии открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии заявил, что подрастающее поколение — это самое главное, что есть у России.

