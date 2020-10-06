Нарышкин заявил о тысячах террористов в Карабахе
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе притягивает к себе боевиков из воюющих на Ближнем Востоке террористических группировок.
Глава СВР отметил, что речь идёт о тысячах радикалов из запрещённых в России организаций «Джебхат ан-Нусра", «Фиркат Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок, которые «рассчитывают заработать на новой карабахской войне».
«Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», - приводит сайт СВР слова Нарышкина.
Азербайджанские и армянские военные с 3 октября ведут усиленные бои по всей линии соприкосновения границ, страны продолжают обвинять друг друга в артиллерийских обстрелах. Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
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