В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе деградирует, так как продолжают гибнуть люди, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал обращения от бизнесменов к главе государства с просьбой вмешаться и остановить военные действия в регионе.

«Вы знаете, что было совместное заявление трех президентов (России, Франции, США - Прим. НСН) – Путин, Макрон и Трамп, заявления министров иностранных дел», - отметил Песков.

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Представитель Кремля заявил, что Россия направила все усилия на то, чтобы помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать переговорный процесс.

Накануне сооснователь бизнес-школы «Сколково», предприниматель Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России, в котором назвал конфликт в Карабахе «геополитической бомбой замедленного действия», отметив, что он не является локальной проблемой республик-участников военных действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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