В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе деградирует, так как продолжают гибнуть люди, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал обращения от бизнесменов к главе государства с просьбой вмешаться и остановить военные действия в регионе.

«Вы знаете, что было совместное заявление трех президентов (России, Франции, США - Прим. НСН) – Путин, Макрон и Трамп, заявления министров иностранных дел», - отметил Песков.