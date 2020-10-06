Глава ГК «Ташир»: остановить войну в Карабахе может только Россия

Только Россия имеет право и может прекратить кровопролитие и остановить войну в Нагорном Карабахе, передает «Интерфакс» слова главы девелоперской группы компаний «Ташир» и президента «Aссоциации армянских предпринимателей России» Самвела Карапетяна.

Он считает, что в сложившейся ситуации именно президент России Владимир Путин способен сделать то, что сможет стать определяющим в будущем Нагорного Карабаха.

По его словам, только российские миротворцы могут прекратить конфликт.

В понедельник бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян в опубликованном на YouTube видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе угрожает России. По его словам, отношение российского лидера к конфликту определяет будущее.

Ранее политик Сергей Миронов в эфире НСН рассказал, на каких условиях возможно перемирие в Нагорном Карабахе. По его словам, нет альтернативы переговорам, а для того, чтобы они прошли успешно, нужно по согласованию с Арменией и Азербайджаном ввести российских миротворцев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. В нескольких населенных пунктах провели эвакуацию жителей.

