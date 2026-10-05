Женская сборная России сыграет на чемпионате мира по волейболу в США и Канаде

Автоматически право участвовать получили страны-хозяйки и Италия как победитель прошлого розыгрыша 2025 года. Еще 15 мест распределили по итогам пяти континентальных турниров.



Остальные 14 отдали лучшим сборным в мировом рейтинге, не прошедшим квалификацию, по состоянию на 2 октября. Помимо России, по этому критерию прошли Нидерланды, Германия, Чехия, Бельгия, Франция, Словения, Швеция, Мексика, Украина, Греция, Корея, Болгария и Швейцария.



Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года и станет одним из последних отборочных турниров к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Три лучшие сборные, ещё не прошедшие квалификацию, получат места на Играх.



Турнир второй раз в истории соберет 32 команды. Их разделят на восемь групп по сборные в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие. Встречи примут пять городов: в США — Анахайм, Омаха и Орландо, в Канаде — Монреаль и Квебек. Жеребьевка состоится до конца нынешнего года.



До этого Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России к соревнованиям, писали «Известия».

