Женская сборная России сыграет на чемпионате мира по волейболу в США и Канаде
Сборная России по волейболу прошла отбор на чемпионат мира в США и Канаде по мировому рейтингу профильной Международной федерации. Всего в список вошли 32 национальные команды. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.
Автоматически право участвовать получили страны-хозяйки и Италия как победитель прошлого розыгрыша 2025 года. Еще 15 мест распределили по итогам пяти континентальных турниров.
Остальные 14 отдали лучшим сборным в мировом рейтинге, не прошедшим квалификацию, по состоянию на 2 октября. Помимо России, по этому критерию прошли Нидерланды, Германия, Чехия, Бельгия, Франция, Словения, Швеция, Мексика, Украина, Греция, Корея, Болгария и Швейцария.
Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года и станет одним из последних отборочных турниров к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Три лучшие сборные, ещё не прошедшие квалификацию, получат места на Играх.
Турнир второй раз в истории соберет 32 команды. Их разделят на восемь групп по сборные в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие. Встречи примут пять городов: в США — Анахайм, Омаха и Орландо, в Канаде — Монреаль и Квебек. Жеребьевка состоится до конца нынешнего года.
До этого Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России к соревнованиям, писали «Известия».
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