История со сбором макулатуры очень актуальна, но необходимо выстроить единую цепочку, от сбора, до переработки и вторчного использования, только тогда это будет работать. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил возродить в России систему приёма макулатуры и организовать сбор пластиковой упаковки для снижения экологического вреда, пишут РИА Новости. Он напомнил о том, как сдавали макулатуру за ваучер на книгу, и это был целый культурный феномен, который позволил стране решить ряд вопросов со вторичной переработкой бумаги. Акшинцев раскрыл, что идея хорошая, но требует тщательной проработки.

«История массового сбора макулатуры вполне актуальна. Отходов становится с каждым годом всё больше. Но здесь крайне важно учитывать, что простым открытием пунктов сбора проблему не решить. Необходимо построение полной цепочки — от сбора до переработки и вторичного использования уже переработанного материала. Потому что зачастую те же самые сборщики вторсырья, например, различных пластиков, сталкиваются с тем, что эта «вторичка» никому не нужна на производствах: нет потребителя. Рынок использования вторичного сырья никак не развивается. Нужно сразу понимать, для чего мы собираем вторсырьё и где оно будет использоваться, как утилизироваться. Это должна быть целая система», — рассказал он.