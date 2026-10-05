За награду или смысл? Как замотивировать россиян на сбор макулатуры и пластика
Артем Акшинцев заявил НСН, что сегодня молодежь можно заинтересовать заботой об экологии даже не финансовой выгодой, а смыслами.
История со сбором макулатуры очень актуальна, но необходимо выстроить единую цепочку, от сбора, до переработки и вторчного использования, только тогда это будет работать. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил возродить в России систему приёма макулатуры и организовать сбор пластиковой упаковки для снижения экологического вреда, пишут РИА Новости. Он напомнил о том, как сдавали макулатуру за ваучер на книгу, и это был целый культурный феномен, который позволил стране решить ряд вопросов со вторичной переработкой бумаги. Акшинцев раскрыл, что идея хорошая, но требует тщательной проработки.
«История массового сбора макулатуры вполне актуальна. Отходов становится с каждым годом всё больше. Но здесь крайне важно учитывать, что простым открытием пунктов сбора проблему не решить. Необходимо построение полной цепочки — от сбора до переработки и вторичного использования уже переработанного материала. Потому что зачастую те же самые сборщики вторсырья, например, различных пластиков, сталкиваются с тем, что эта «вторичка» никому не нужна на производствах: нет потребителя. Рынок использования вторичного сырья никак не развивается. Нужно сразу понимать, для чего мы собираем вторсырьё и где оно будет использоваться, как утилизироваться. Это должна быть целая система», — рассказал он.
При этом Акшинцев указал на важность донесения до молодежи смысла этого процесса, чтобы люди видели результат своих действий. Плюс, важно правильно подойти к системе вознаграждения.
«Бонусы бывают самые разные. Но тут можно смотреть на опыт зарубежных коллег — от скидок в розничных сетях партнёров до бонусов от банков. Самое главное — это даже не бонусы, это осмысленность своих действий. Люди довольно сильно изменились, изменилась культура потребления и поведения у молодёжи. И если она будет понимать, что своими действиями действительно делает мир лучше, с примерами, то ей будет это интересно. То есть не просто посадить лес, за которым потом никто не ухаживает и он умирает, а чтобы туда потом можно было приехать и посмотреть на результат своих действий. Сейчас происходит заземление из онлайн-пространства в офлайн. Именно поэтому столь популярны те же программы городских парков, огородов. Если люди понимают, как своими действиями могут помочь окружающей среде, то они будут вокруг этого объединяться», — подытожил он.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что строительство мусороперерабатывающих заводов в России откладывалось из-за сопротивления граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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