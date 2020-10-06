Армения предложила Азербайджану взаимные уступки

Ереван готов пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если на них же пойдут Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France-Presse.

Вместе с тем он отметил, что военные действия не начались бы без активного участия Турции.

Азербайджану дали месяц на решение проблемы Нагорного Карабаха

Ранее ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с НСН назвал цели Турции в Карабахе.

По его словам, Анкара заинтересована в выходе к Каспию и установлению прямого, трансграничного контакта с тюркскими государствами Средней Азии, прежде всего, с Туркменией.

Что же касается идеи возрождения Османской империи, то эксперт подчеркнул, что «далеко не вся Турция одержима» этой мыслью. Возможно, лишь «периферийная, не основная часть, идеологии нынешних правящих кругов Турции» придерживаются этого направления, рассказал он.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков оценил в эфире НСН риски участия России в конфликте в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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