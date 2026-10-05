Путин поздравил Рязань с запуском филиала Национального центра «Россия»

Путин уточнил, что рязанцы гордятся историей родного края, памятниками архитектуры и искусства, традициями созидательного труда. По его словам, регион взрастил выдающихся ученых, воинов, поэтов, музыкантов и государственных деятелей, прославивших Отечество.



Президент напомнил, что Рязань по праву считается столицей Воздушно-десантных войск.



Глава государства добавил, что на выставке представили современные достижения области. Например, в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, экологии и туризме.



Особое внимание уделяют сохранению народных промыслов и фольклора, а также патриотическому воспитанию молодежи. Владимир Путин уверен, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей региона.



Ранее российский лидер заявил о недопустимости раскола общества на элиту и остальных.

