Путин поздравил Рязань с запуском филиала Национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с открытием филиала Национального центра «Россия». Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

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Путин уточнил, что рязанцы гордятся историей родного края, памятниками архитектуры и искусства, традициями созидательного труда. По его словам, регион взрастил выдающихся ученых, воинов, поэтов, музыкантов и государственных деятелей, прославивших Отечество.

Президент напомнил, что Рязань по праву считается столицей Воздушно-десантных войск.

Глава государства добавил, что на выставке представили современные достижения области. Например, в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, экологии и туризме.

Особое внимание уделяют сохранению народных промыслов и фольклора, а также патриотическому воспитанию молодежи. Владимир Путин уверен, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей региона.

Ранее российский лидер заявил о недопустимости раскола общества на элиту и остальных.

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ФОТО: РИА Новости
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