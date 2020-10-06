Армения заявила о ликвидации свыше 200 военных Азербайджана
Более 200 военнослужащих Азербайджана погибли во время боев в Нагорном Карабахе, сообщила в Facebook пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.
По словам Степанян, армия Карабаха создала «у противника впечатление об отступлении и, заманив его в ловушку, затем мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана».
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором призвал прекратить военные действия.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы провести встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы для деэскалации конфликта в Карабахе.
Армения 5 октября опубликовала список погибших военнослужащих Нагорного Карабаха, в нем содержится 21 фамилия.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, обвинили друг друга в инициации военных действий. Армянская сторона обвиняет Турцию в переброске войск на территорию Азербайджана и силовом вмешательстве в конфликт.
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