Военный ответ Ирана удивил главу Пентагона, а Трамп потребовал немедленной сделки
Трамп настаивает на заключении сделки с Ираном, однако Тегеран идти на уступки не планирует.
Глава Пентагона Пит Хегсет оказался по‑настоящему удивлён масштабом ответных действий Ирана на удары США и Израиля. Как сообщает издание The Time со ссылкой на источники, чиновники администрации президента Дональда Трампа ожидали лишь символической реакции Тегерана — но реальность превзошла все прогнозы.
Хегсет, по данным инсайдеров, изначально не сомневался, что Иран ответит, однако не предполагал, что атаки охватят почти весь регион.
На фоне эскалации Трамп выступил с публичным заявлением в соцсети Truth Social. Он опубликовал видеозапись удара американских вооружённых сил по мосту под Тегераном и сопроводил пост призывом к Ирану пойти на соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома написал: «Самый большой мост в Иране рухнул и больше никогда не будет использоваться, а дальше будет ещё много чего!» Трамп настаивал, что Ирану следует немедленно заключить сделку с США, утверждая, что «от того, что ещё могло бы стать великой страной, ничего не осталось».
Несмотря на давление, Тегеран не пошёл на уступки. Иран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул собственные условия — об этом сообщал иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник. Позже, 1 апреля, посол Ирана в России Казем Джалали конкретизировал требования для достижения мира: полное прекращение «агрессии и террористических актов», предоставление «объективных и заслуживающих доверия гарантий» недопущения повторения агрессии и войны, полная компенсация материального и морального ущерба, уважение правовой юрисдикции Ирана в Ормузском проливе.
Глава иранской дипломатической миссии в Египте Моджтаба Фердоусипур в интервью РИА Новости подчеркнул, что усилия посредников (Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии) пока не дают ощутимых результатов. По его словам, Иран не видит серьёзного стремления к прекращению огня со стороны США и Израиля и настаивает на долгосрочных гарантиях мира.
УГРОЗЫ И КОНТРАРГУМЕНТЫ
Конфликт сопровождается резкой риторикой с обеих сторон. Трамп пригрозил отбросить Иран «в каменный век, где ему и место», пообещав нанести «очень сильный удар по каждой из их электростанций, и, вероятно, одновременно», если Тегеран не пойдёт на сделку. Эту линию поддержал и министр войны США Пит Хегсет, лаконично написав в X: «Назад в каменный век».
Иранские официальные лица ответили не менее жёстко. Командующий Воздушно‑космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил в X, что это США «ведут своих солдат в могилу», а не Иран. Он раскритиковал «голливудские заблуждения» американской стороны: «С вашей ничтожной 250‑летней историей вы угрожаете цивилизации, которой более 6000 лет». Заместитель по связям с общественностью и информации в администрации президента Ирана Мехди Табатабаи добавил: «Если речь идёт о возвращении в каменный век, то финишная линия для них гораздо, гораздо ближе».
При этом стоит отметить расхождение в оценках диалога между странами: Трамп ранее заявлял о якобы продуктивных переговорах с Тегераном, но МИД Ирана опроверг факт прямого общения. В Тегеране подтвердили лишь получение через посредников сообщений о желании США обсудить окончание конфликта.
Выступление Трампа спровоцировало снижение котировок нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures — цена упала на 5%, до 100 долларов за баррель. При этом ключевой вопрос о поставках энергоресурсов через Ормузский пролив, заблокированный Ираном, остался нерешённым.
Президент США заявил, что энергетические трудности исчезнут после завершения конфликта, однако конкретных мер по разблокировке стратегически важного водного пути не предложил. Через Ормузский пролив проходит до 20% мировых поставок нефти и до 30% объёма газа.
Трамп коснулся этой темы сдержанно и вновь переложил ответственность на союзников по НАТО, призвав их заняться урегулированием ситуации. Кроме того, он подчеркнул, что для США несущественно, будет ли пролив открыт. Тем временем, как сообщает Politico со ссылкой на источники, в Белом доме допускают возможность роста цен на нефть до 200 долларов за баррель.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, когда это может стать реальностью.
«Чтобы нефть подскочила до 200 долларов за баррель, должно произойти яркое событие, которое будет нервировать рынок. Это повреждение какого-то крупного месторождения с подтверждением того, что оно еще долго не выйдет на рынок. Например, крупнейшее месторождение Саудовской Аравии. Еще пример – уничтожение нефтепровода, который сейчас из Саудовской Аравии на Красное море качает нефть в обход Ормузского пролива. Там сейчас более пяти миллионов баррелей в сутки проходит», — рассказал он.
Трамп также заявил, что война в Иране закончится «очень быстро»: в течение 2-3 недель США нанесут по Ирану «чрезвычайно сильный удар» и «вернут их в каменный век». Стратегические цели почти достигнуты, у Ирана осталось «очень мало ракет», иранский флот разгромлен, а авиация - «в руинах», считает американский лидер. При этом Ормузский пролив США не нужен: кому нужно - «идите к проливу, возьмите его под контроль, защитите его» либо покупайте нефть у США, добавил Трамп. Он заодно посмеялся над президентом Франции Макроном. Франция, между тем, открыто выступила против политики Трампа.
Немецкий политолог Александр Рар, в свою очередь, заявил НСН европейские лидеры оказались в капкане, они полностью зависят в плане безопасности и вооружения от США, идти против Вашингтона на фоне конфликта с Ираном ЕС не может.
«Европа ничего не будет делать, отдельные страны просто согласятся подыгрывать Америке, отправят символически свои корабли в пролив. Я думаю, что после Пасхи этот вопрос встанет. Европейцам нужно в таком случае тогда вести переговоры лично с Ираном, а это значит идти против США. Поэтому Европа просто ждет, пока война быстро закончится – ударами Америки, капитуляцией Ирана. Это не тактика, не стратегия, просто тупик. Дальнейший самостоятельный путь Европы будет конфликтом с США, Америка это будет воспринимать как конкуренцию для себя и НАТО», — сказал собеседник НСН.
Политолог-американист Малек Дудаков ранее говорил НСН, что Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале.
