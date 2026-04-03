Хегсет, по данным инсайдеров, изначально не сомневался, что Иран ответит, однако не предполагал, что атаки охватят почти весь регион.

На фоне эскалации Трамп выступил с публичным заявлением в соцсети Truth Social. Он опубликовал видеозапись удара американских вооружённых сил по мосту под Тегераном и сопроводил пост призывом к Ирану пойти на соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома написал: «Самый большой мост в Иране рухнул и больше никогда не будет использоваться, а дальше будет ещё много чего!» Трамп настаивал, что Ирану следует немедленно заключить сделку с США, утверждая, что «от того, что ещё могло бы стать великой страной, ничего не осталось».



Несмотря на давление, Тегеран не пошёл на уступки. Иран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул собственные условия — об этом сообщал иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник. Позже, 1 апреля, посол Ирана в России Казем Джалали конкретизировал требования для достижения мира: полное прекращение «агрессии и террористических актов», предоставление «объективных и заслуживающих доверия гарантий» недопущения повторения агрессии и войны, полная компенсация материального и морального ущерба, уважение правовой юрисдикции Ирана в Ормузском проливе.



Глава иранской дипломатической миссии в Египте Моджтаба Фердоусипур в интервью РИА Новости подчеркнул, что усилия посредников (Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии) пока не дают ощутимых результатов. По его словам, Иран не видит серьёзного стремления к прекращению огня со стороны США и Израиля и настаивает на долгосрочных гарантиях мира.