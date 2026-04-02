Трамп пообещал за 2-3 недели отбросить Иран в «каменный век»

За следующие 2-3 недели США нанесут сокрушающие удары, что приведет Иран в каменный век, сообщил в своем обращении к нации американский лидер Дональд Трамп.

Пентагон допустил развертывание сухопутных войск в Иране

По его словам, были полностью взорваны все ядерные площадки, на которых Тегеран хотел продолжать свою программу. Иран хотел произвести как можно больше оружия и ракет, «чтобы они летели как можно дальше», указал глава Белого дома. Трамп также сказал, что страны, которые хотят получать нефть через Ормузский пролив, должны контролировать его.

«Режим в Иране сменяется, потому что все региональные лидеры Ирана мертвы. Если сделки не будет, мы уничтожим каждого нового лидера», - отметил президент США.

Ранее Трамп заявил, что Иран запросил у США режим прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
