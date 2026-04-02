Паническая атака: Почему ОАЭ не смогут начать военную миссию против Ирана
Сергей Балмасов заявил НСН, что Совбез ООН не будет санкционировать никакое применение силы против Ирана.
ОАЭ не смогут начать военную миссию против Ирана даже после обращения в ООН, подобные «опасные игры» не допустят Россия и Китай, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
ОАЭ призвали ООН срочно принять меры для восстановления судоходства в Ормузском проливе, включая возможное применение силы, пишет Bloomberg. Они предлагают задействовать механизмы Седьмой главы Устава ООН, которая позволяет санкционировать военные и экономические меры при угрозе миру. Решение ООН может дать международную легитимность странам Персидского залива для участия в военных действиях или создании военно-морской коалиции для открытия пролива. Балмасов уверен, что это признак паники и истерии.
«Руководство ОАЭ в последние лет десять стало играть в очень опасные игры. На их совести разжигание многочисленных конфликтов в Африке, я не говорю даже про Судан и другие конфликты. Но Эмираты не могут ничего сделать даже совместно с Саудовской Аравией, их ПВО пробивается. Что значит обратиться в ООН? Совбез ООН не будет санкционировать никакое применение силы, это просто перекладывание с больной головы на здоровую: ни Китай, ни мы на это не пойдем. Для нас это нападение стало подарком судьбы. Наш противник в лице США был вынужден тратить стратегические ресурсы против Ирана, включая те же Patriot. Все страны-участники будут несколько месяцев минимум восстанавливать свои запасы», - пояснил он.
По его словам, Россия не допустит такой коалиции против Ирана.
«Конечно, России важно говорить о регулировании, но против Ирана мы не пойдем. А иначе применение силы невозможно инициировать. Поэтому подобные заявления лишь показывают растерянность руководства ОАЭ. Это признак паники и истерики. Эта идея выглядит смешно - собирать какую-то коалицию против Ирана», - заключил собеседник НСН.
Ирану не нужен военный конфликт с соседними странами в случае, если США завершат конфликт с Ираном и уйдут от решения проблемы с Ормузским проливом, заявил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
