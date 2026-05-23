В США зафиксировали аномалию при испытательном полете Starship

По данным источника, аномалия затронула ускоритель Super Heavy во время его разворота над заливом Америки. Сообщалось, что обломки носителя упали в опасную зону, при этом в результате инцидента никто не пострадал, повреждений имущества нет. Отмечается, что авиарегулятор позднее даст оценку ситуации.

Известно, что ночью 23 мая Starship вернулся на Землю после полета. Миссия стала уже 12-м тестом аппарата и первым для существенно переработанной конструкции (Version-3). Накануне ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома Starbase в Техасе.

Ранее новый запуск Starship откладывали несколько раз. 21 мая глава SpaceX Илон Маск сообщил об отмене полета в последнюю минуту из-за технических проблем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».