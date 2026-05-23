В США зафиксировали аномалию при испытательном полете Starship
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) зафиксировало аномалию с ракетным ускорителем при испытаниях космического корабля Starship. Об этом говорится на сайте управления авиации.
По данным источника, аномалия затронула ускоритель Super Heavy во время его разворота над заливом Америки. Сообщалось, что обломки носителя упали в опасную зону, при этом в результате инцидента никто не пострадал, повреждений имущества нет. Отмечается, что авиарегулятор позднее даст оценку ситуации.
Известно, что ночью 23 мая Starship вернулся на Землю после полета. Миссия стала уже 12-м тестом аппарата и первым для существенно переработанной конструкции (Version-3). Накануне ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома Starbase в Техасе.
Ранее новый запуск Starship откладывали несколько раз. 21 мая глава SpaceX Илон Маск сообщил об отмене полета в последнюю минуту из-за технических проблем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АТОР: В РФ вырос спрос на «сонный туризм»
- В Белгородской области из-за атак ВСУ были ранены 8 человек
- В США зафиксировали аномалию при испытательном полете Starship
- СМИ: На Украине возмутились русскоязычными песнями Сердючки в Европе
- Иноагента Каспарова объявили в международный розыск
- Пасечник: Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР увеличилось до 10
- В Китае при аварии на угольной шахте погибли минимум 90 человек
- Над четырьмя регионами России сбили 17 украинских дронов
- Александр Калягин заявил о завершении кинокарьеры
- Президент Чехии призвал НАТО проявить решительность в отношении России