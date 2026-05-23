СМИ: На Украине возмутились русскоязычными песнями Сердючки в Европе

На Украине артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, раскритиковали после концертов в Европе за то, что он исполнял там песни на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Украинский артист выступил на «Евровидении-2026» в рамках празднования 70-й годовщины конкурса, а потом отправился в европейский гастрольный тур. По данным источника, власти Украины согласовали поездку при условии продвижения украинских культуры и языка.

Известно, что во время мероприятий, связанных с «Евровидением», Данилко поддерживал украинскую участницу и публично высказывался в поддержку Украины. Однако во время концертов в Варшаве украинский артист исполнял свои старые русскоязычные хиты, которые активно подпевал зал, пишет издание.

На Украине пожаловались на Сердючку за песни на русском языке

По данным «Shot», на Украине Верка Сердючка в последние годы избегает исполнения русскоязычных песен, но на зарубежных площадках включает их в свою концертную программу.

После публикации видео с выступлений Сердючки в Сети часть украинских пользователей обвинила артиста в лицемерии и популяризации русской культуры. Некоторые комментаторы даже призвали запретить Данилко возвращение на Украину.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН подчеркнул, что «Евровидение» в последние годы построено на скандалах, эпатаже и политике, это вопиющее неуважение к зрителю.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
