СМИ: На Украине возмутились русскоязычными песнями Сердючки в Европе

На Украине артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, раскритиковали после концертов в Европе за то, что он исполнял там песни на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Украинский артист выступил на «Евровидении-2026» в рамках празднования 70-й годовщины конкурса, а потом отправился в европейский гастрольный тур. По данным источника, власти Украины согласовали поездку при условии продвижения украинских культуры и языка.

Известно, что во время мероприятий, связанных с «Евровидением», Данилко поддерживал украинскую участницу и публично высказывался в поддержку Украины. Однако во время концертов в Варшаве украинский артист исполнял свои старые русскоязычные хиты, которые активно подпевал зал, пишет издание.