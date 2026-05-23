СМИ: На Украине возмутились русскоязычными песнями Сердючки в Европе
На Украине артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, раскритиковали после концертов в Европе за то, что он исполнял там песни на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Украинский артист выступил на «Евровидении-2026» в рамках празднования 70-й годовщины конкурса, а потом отправился в европейский гастрольный тур. По данным источника, власти Украины согласовали поездку при условии продвижения украинских культуры и языка.
Известно, что во время мероприятий, связанных с «Евровидением», Данилко поддерживал украинскую участницу и публично высказывался в поддержку Украины. Однако во время концертов в Варшаве украинский артист исполнял свои старые русскоязычные хиты, которые активно подпевал зал, пишет издание.
По данным «Shot», на Украине Верка Сердючка в последние годы избегает исполнения русскоязычных песен, но на зарубежных площадках включает их в свою концертную программу.
После публикации видео с выступлений Сердючки в Сети часть украинских пользователей обвинила артиста в лицемерии и популяризации русской культуры. Некоторые комментаторы даже призвали запретить Данилко возвращение на Украину.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН подчеркнул, что «Евровидение» в последние годы построено на скандалах, эпатаже и политике, это вопиющее неуважение к зрителю.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: На Украине возмутились русскоязычными песнями Сердючки в Европе
- Иноагента Каспарова объявили в международный розыск
- Пасечник: Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР увеличилось до 10
- В Китае при аварии на угольной шахте погибли минимум 90 человек
- Над четырьмя регионами России сбили 17 украинских дронов
- Александр Калягин заявил о завершении кинокарьеры
- Президент Чехии призвал НАТО проявить решительность в отношении России
- Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае
- ВСУ атаковали школу в Энергодаре послу удара по колледжу в ЛНР
- ФСБ предотвратила крупный теракт в Белгородской области