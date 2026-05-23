Александр Калягин заявил о завершении кинокарьеры
Актер и режиссер, художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин больше не планирует сниматься в кино. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По словам артиста, зрителям не стоит ждать его появления на экране. Калягин считает, что «упустил свой момент».
«Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя», - поделился он.
Калягин добавил, что «лучше Бога не гневить», никто не знает, сколько времени отпущено каждому и «каким у кого будет финал».
Между тем стало известно, что спектакль «Циники» в Театре Et Cetera Александра Калягина вошел в число самых популярных театральных постановок выходных.
