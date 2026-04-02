Кинул всех: Чем Европа ответит Трампу на «капкан» с Ормузским проливом
Европе требуется минимум десять лет на создание своей независимой от США армии, заявил НСН Александр Рар.
Европейские лидеры оказались в капкане, они полностью зависят в плане безопасности и вооружения от США, идти против Вашингтона на фоне конфликта с Ираном ЕС не может, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране закончится «очень быстро»: в течение 2-3 недель США нанесут по Ирану «чрезвычайно сильный удар» и «вернут их в каменный век». Стратегические цели почти достигнуты, у Ирана осталось «очень мало ракет», иранский флот разгромлен, а авиация - «в руинах», считает американский лидер. При этом Ормузский пролив США не нужен: кому нужно - «идите к проливу, возьмите его под контроль, защитите его» либо покупайте нефть у США, добавил Трамп. Он заодно посмеялся над президентом Франции Макроном. Франция, между тем, открыто выступила против политики Трампа. Рар объяснил, как эта ситуация стала капканом для Европы.
«Конечно, высказывание Трампа цинично, но и хитрое, чтобы продать американцам и миру причину выхода из войны с Ираном. В итоге Трамп не достигнет смены режима в Иране, что взбесит многих европейцев. Европа всегда выступает с точки зрения морали. Я думаю, что с США будет жесткий разговор. Но при этом европейские лидеры в капкане, они полностью зависят в плане безопасности, вооружения от США. Чтобы выстроить европейскую армию, понадобится минимум десять лет. Не все страны имеют средства на это и политическую волю. Тут очень большие проблемы возникли, нужно объяснять населению, что сейчас делать. Бодаться с США Европа тоже сейчас не может, с Россией торговая война, приходится покупать энергоресурсы у США», - объяснил он.
В связи с этим он уверен, что Европа будет просто ждать завершения конфликта или «символически» направит свои корабли в Ормузский пролив, якобы оказывая давление.
«Европа ничего не будет делать, отдельные страны просто согласятся подыгрывать Америке, отправят символически свои корабли в пролив. Я думаю, что после Пасхи этот вопрос встанет. Европейцам нужно в таком случае тогда вести переговоры лично с Ираном, а это значит идти против США. Поэтому Европа просто ждет, пока война быстро закончится – ударами Америки, капитуляцией Ирана. Это не тактика, не стратегия, просто тупик. Дальнейший самостоятельный путь Европы будет конфликтом с США, Америка это будет воспринимать как конкуренцию для себя и НАТО», - заключил собеседник НСН.
Политолог-американист Малек Дудаков ранее говорил НСН, что Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале.
