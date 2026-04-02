«Конечно, высказывание Трампа цинично, но и хитрое, чтобы продать американцам и миру причину выхода из войны с Ираном. В итоге Трамп не достигнет смены режима в Иране, что взбесит многих европейцев. Европа всегда выступает с точки зрения морали. Я думаю, что с США будет жесткий разговор. Но при этом европейские лидеры в капкане, они полностью зависят в плане безопасности, вооружения от США. Чтобы выстроить европейскую армию, понадобится минимум десять лет. Не все страны имеют средства на это и политическую волю. Тут очень большие проблемы возникли, нужно объяснять населению, что сейчас делать. Бодаться с США Европа тоже сейчас не может, с Россией торговая война, приходится покупать энергоресурсы у США», - объяснил он.

В связи с этим он уверен, что Европа будет просто ждать завершения конфликта или «символически» направит свои корабли в Ормузский пролив, якобы оказывая давление.

«Европа ничего не будет делать, отдельные страны просто согласятся подыгрывать Америке, отправят символически свои корабли в пролив. Я думаю, что после Пасхи этот вопрос встанет. Европейцам нужно в таком случае тогда вести переговоры лично с Ираном, а это значит идти против США. Поэтому Европа просто ждет, пока война быстро закончится – ударами Америки, капитуляцией Ирана. Это не тактика, не стратегия, просто тупик. Дальнейший самостоятельный путь Европы будет конфликтом с США, Америка это будет воспринимать как конкуренцию для себя и НАТО», - заключил собеседник НСН.

