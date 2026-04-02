«Вбомбим в каменный век»: Трамп обратился к американцам из-за Ирана
Американский президент объявил о скором завершении войны на Ближнем Востоке. Однако он планирует мощные бомбардировки иранских нефтехранилищ и объектов энергетики.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации 2 апреля. Его 20-минутная речь касалась войны в Иране, а также будущего на Ближнем Востоке. Глава государства дал противоречивые сигналы в своем выступлении.
УЛЬТИМАТУМ
Трамп начал свою речь с обещанием закончить операцию против Ирана как можно скорее. По его словам, война идет успешно, иранские ракеты и беспилотники, также военно-морской флот практически уничтожены. Он добавил, что эти шаги лишили страну возможности создать ядерное оружие, а также пообещал нанести мощные удары по ее нефтяной инфраструктуре. Армия США вернет государство в каменный век, где Ирану самое место, уточнил он. Слова Трампа приводит Bloomberg.
Однако, несмотря на воинственность, в Белом доме не забывают и про дипломатию. Американский президент подтвердил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а обсуждения идут дальше. В тоже время, если мирные усилия провалятся, то США уничтожат все электростанции Ирана одновременно, указал он.
ОТВЕТ ИРАНА
Президент Ирана Масуд Пезешкиан перед выступлением американского лидера опубликовал письмо для жителей США. В тексте утверждается, что иранцы не испытывают никакой ненависти к американцам, а атаки их армии вредят народу. Он добавил, что продолжение конфликта является дорогим и бесполезным, и призвал к заключению справедливого мира.
По данным портала Axios, Исламская республика решила перейти от угроз и бомбардировок американских объектов на Ближнем Востоке к дипломатическому урегулированию конфликта и ведет активные переговоры с США. Однако ситуацию осложняет позиция Израиля и Саудовской Аравии, которые требуют продолжения военной операции.
В свою очередь, Центральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг слова президента США Дональда Трампа об уничтожении военного потенциала республики. Об этом пишет ТАСС.
ЭКОНОМИКА
Речь Трампа привела к падению котировок на нефть марки Brent на бирже на 5% до $100 за баррель на лондонской бирже ICE Futures. Однако важнейший вопрос — поставок сырья через заблокированный Ираном Ормузский пролив, так и не был решен.
Американский президент пообещал, что энергетические проблемы закончатся после окончания войны, но не предложил никакого способа деблокировать водную артерию. Через нее идут до 20% общемировых поставок нефти и до 30% газа. Трамп затронул эту тему неохотно вновь предложив союзникам по НАТО разбираться с ситуацией. Он добавил, что для США нет разницы, будет пролив открыт или нет. В тоже время Белый дом допускает рост цен на нефть до $200 за баррель, сообщает Politico со ссылкой на источники. Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, когда это может стать реальностью.
«Чтобы нефть подскочила до 200 долларов за баррель, должно произойти яркое событие, которое будет нервировать рынок. Это повреждение какого-то крупного месторождения с подтверждением того, что оно еще долго не выйдет на рынок. Например, крупнейшее месторождение Саудовской Аравии. Еще пример – уничтожение нефтепровода, который сейчас из Саудовской Аравии на Красное море качает нефть в обход Ормузского пролива. Там сейчас более пяти миллионов баррелей в сутки проходит», — рассказал он.
БУДУЩЕЕ
У США осталось только четыре варианта действий на Ближнем Востоке. Либо придется провести наземную операцию для захвата ключевой нефтяной инфраструктуры в Иране, либо добиться мирного соглашения со страной, либо продолжать военную операцию без наземного вторжения, либо объявить о своей победе в одностороннем порядке. Об этом пишет издание The Atlantic.
Затяжной конфликт также сильно бьет по репутации республиканской партии в США. В опросе CNN рейтинг Трампа упал до 33% поддержки. Это особенно болезненно в преддверие выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. Politico уточняет, что советники президента США умоляют его поскорее выйти из иранской операции, чтобы заняться внутренними проблемами, иначе демократы могут разгромно победить в обеих палатах парламента.
В свою очередь, Трамп призвал американцев проявить терпение к ходу войны и “рассматривать этот конфликт в перспективе”, заявив, что участие США в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Корейской войне, войне во Вьетнаме и войне в Ираке длилось годами, в то время как иранский конфликт длился всего 32 дня. Его слова приводит Fox News.
