УЛЬТИМАТУМ

Трамп начал свою речь с обещанием закончить операцию против Ирана как можно скорее. По его словам, война идет успешно, иранские ракеты и беспилотники, также военно-морской флот практически уничтожены. Он добавил, что эти шаги лишили страну возможности создать ядерное оружие, а также пообещал нанести мощные удары по ее нефтяной инфраструктуре. Армия США вернет государство в каменный век, где Ирану самое место, уточнил он. Слова Трампа приводит Bloomberg.

Однако, несмотря на воинственность, в Белом доме не забывают и про дипломатию. Американский президент подтвердил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а обсуждения идут дальше. В тоже время, если мирные усилия провалятся, то США уничтожат все электростанции Ирана одновременно, указал он.