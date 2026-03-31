По данным газеты, что администрация Трампа в последнее время склоняется к оценке: конфликт продлится ещё от четырёх до шести недель. Американский лидер считает, что США должны добиться ослабления военно‑морского флота Ирана и сокращения его ракетного арсенала, после чего можно будет сворачивать активные боевые действия.

Одновременно Трамп стремится оказать дипломатическое давление на иранские власти, чтобы восстановить свободную торговлю. В результате, как ожидается, Иран сохранит контроль над стратегическим водным путём, а вопрос открытия пролива будет отложен на будущее. При этом президент США планирует обратиться к союзникам — в том числе в Европе и странах Персидского залива — с просьбой взять на себя инициативу по разблокировке Ормузского пролива.