Трамп захотел выйти из войны с Ираном, оставив Ормузский пролив закрытым
США рассчитывают достичь договорённости с Ираном не позже 6 апреля, а Ормузский пролив может остаться закрытым для судоходства.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана — при этом Ормузский пролив может остаться закрытым для судоходства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По данным газеты, что администрация Трампа в последнее время склоняется к оценке: конфликт продлится ещё от четырёх до шести недель. Американский лидер считает, что США должны добиться ослабления военно‑морского флота Ирана и сокращения его ракетного арсенала, после чего можно будет сворачивать активные боевые действия.
Одновременно Трамп стремится оказать дипломатическое давление на иранские власти, чтобы восстановить свободную торговлю. В результате, как ожидается, Иран сохранит контроль над стратегическим водным путём, а вопрос открытия пролива будет отложен на будущее. При этом президент США планирует обратиться к союзникам — в том числе в Европе и странах Персидского залива — с просьбой взять на себя инициативу по разблокировке Ормузского пролива.
Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе очередного брифинга для представителей СМИ объявила, что США рассчитывают достичь договорённости с Ираном не позже 6 апреля.
Такое заявление стало комментарием к посту Трампа в соцсети Truth Social, в котором глава американской администрации сообщил о временном прекращении ударов по энергетическим объектам Ирана сроком на 10 дней — до 6 апреля. Отвечая на вопрос о задачах, которые стоят перед США в этот период, Ливитт подтвердила: основная цель Трампа — заключить сделку с Ираном.
Пресс‑секретарь также отметила, что времени остаётся совсем немного — до завершения 10‑дневного периода осталось несколько дней.
Политолог-американист Малек Дудаков ранее говорил НСН, что Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале.
«Трамп пытается сохранить лицо и назвать это своей победой, выйдя из конфликта. Не думаю, что ему удастся сохранить лицо, потому что все видят, насколько США не защищены и не способны отвечать на удары Ирана. Поэтому Трамп не хочет выходить из конфликта проигравшим. Сейчас Трамп еще и ищет сторону, которую можно сделать козлом отпущения и переложить ответственность за все провалы. Это и арабские союзники США, которые не стали участвовать в этой кампании, и европейцы, которые тоже от нее отстранились», — говорил эксперт.
В свою очередь, Иран призывает соседние государства к конструктивному взаимодействию. Постпред страны при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, в котором выразил протест против действий, затрагивающих интересы Тегерана. Агентство IRNA приводит фрагмент документа: Исламская Республика Иран заявляет решительный и категорический протест против вышеупомянутых незаконных действий и настоятельно требует от Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта соблюдать принципы добрососедства и предотвращать дальнейшее использование своих территорий против Исламской Республики Иран.
Тем временем ряд стран Персидского залива, возглавляемых Саудовской Аравией и ОАЭ, выступают за продолжение военных действий США против Ирана. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных представителей США, Израиля и государств региона.
По данным агентства, представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в ходе закрытых переговоров высказывались за то, чтобы американо‑израильская военная операция продолжалась до тех пор, пока в руководстве Ирана не произойдут кардинальные изменения либо не сменится общий политический курс страны.
При этом позиция государств Персидского залива по отношению к конфликту неоднородна: если Саудовская Аравия и ОАЭ придерживаются жёсткой линии, то Оман и Катар выступают за разрешение ситуации путём дипломатических переговоров.
К слову кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня объяснял в эфире НСН, почему Иран не пойдет на захват ОАЭ и Бахрейна.
«Если предположить, что Иран рассматривает такой план, тут все не так просто. С Эмиратами не очень понятно, какими силами и ресурсами они будут это осуществлять, кто их в таком случае поддержит. У ОАЭ эффективные военные подразделения. С Бахрейном все интереснее, потому что там большая часть населения принадлежит к шиитской ветви ислама. Там есть люди иранского происхождения. Если Иран попробует захватить часть Бахрейна, часть населения может встать на их сторону. Но в целом сама такая операция маловероятна. Бахрейн – это островное государство, там страны региона быстро смогут развернуть совместный контингент против Ирана», — рассказал он.
Согласно исследованию Массачусетского университета, которое цитирует газета The Hill, рейтинг Дональда Трампа достиг очередного минимума — при этом уровень общественной поддержки военных действий в Иране заметно снижается.
Результаты опроса демонстрируют неоднозначную картину отношения граждан к главе государства: поддержку республиканцу на посту президента выражают 33% респондентов, тогда как 62% высказываются против его политики. Из числа несогласных особенно выделяется группа в 53%, которая заявляет о «решительном неодобрении» текущего политического курса.
Ситуация с оценкой действий Трампа на международной арене выглядит ещё менее оптимистично. Только 29% опрошенных американцев одобряют шаги президента в отношении Ирана, в то время как 63% не поддерживают его политику на Ближнем Востоке.
С момента начала военной операции США и Израиля против Ирана на территории страны зафиксировано несколько атак. Под удары попали различные объекты, включая промышленные, военные и ядерные. В частности, 27 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение удара по центральному производству иранских ракет и морских мин в городе Йезд.
В ответ Иран осуществил серию массированных ударов по странам Персидского залива. Так, за два дня до описываемых событий под обстрел попал алюминиевый завод Al Taweelah в Абу‑Даби (принадлежит компании Emirates Global Aluminium, EGA). Несколько сотрудников EGA получили ранения, их жизни вне опасности. На следующий день иранские ракеты поразили химический завод в израильской промышленной зоне Неот‑Ховав, что привело к возгоранию. В результате инцидента один человек получил лёгкое ранение.
Горячие новости
- Балицкий заявил об атаке БПЛА по Васильевской центральной больнице
- Свинцовая грусть: Как пройдут выборы в Госдуму на фоне замедления Telegram
- Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ из РФ в рублях
- В Белгородской области агента спецслужб Украины задержали за шпионаж
- Пошла «Жара»: Новому лейблу Алиева и Агаларова напророчили успех
- Трем гражданам Армении предъявили обвинения за попытку нападения на Пашиняна
- Трамп захотел выйти из войны с Ираном, оставив Ормузский пролив закрытым
- Во Франции высказались о необходимости подготовить ВВС страны к конфликту с Россией
- Индонезия захотела приобрести российские подлодки
- Каллас прибыла в Киев на встречу ЕС