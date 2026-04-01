«Чтобы нефть подскочила до 200 долларов за баррель, должно произойти яркое событие, которое будет нервировать рынок. Это повреждение какого-то крупного месторождения с подтверждением того, что оно еще долго не выйдет на рынок. Например, крупнейшее месторождение Саудовской Аравии. Еще пример – уничтожение нефтепровода, который сейчас из Саудовской Аравии на Красное море качает нефть в обход Ормузского пролива. Там сейчас более пяти миллионов баррелей в сутки проходит», - рассказал он.

По его словам, такая цена не может продержаться долго, так как рынок сразу скорректируется.

«Медленно доползти цена не может до 200 долларов. Сейчас цена постепенно растет, но такими темпами до уровня в 200 не дорасти. В таком случае рынок сбалансируется раньше, сократится объем потребления. В районе 140-150 долларов за баррель просто начнет сокращаться объем глобального потребления. Поэтому 200 долларов – это только ответ на шок, держаться на таком уровне цена долго не будет. Мало кто может себе позволить покупать нефть по 200 долларов за баррель. Уже тогда становится невыгодно перевозить товары с континента на континент, уже проще там его произвести, чем возить по таким ценам. Топливо становится слишком дорогим», - заключил собеседник НСН.

США сняли санкции с российских контейнеровозов, потому что они не перевозят товары двойного назначения, на ценах на нефтяном рынке это почти никак не отразится. Об этом НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

