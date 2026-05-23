Иноагента Каспарова объявили в международный розыск
Шахматиста Гарри Каспарова (признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) российские правоохранительные органы заочно объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на материалы суда.
Речь идет о деле о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Кроме того, известно, что шахматисту вменяют оправдание терроризма в Сети.
Ему уже предъявили обвинение за публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. До этого Каспарова также заочно обвинили в двух эпизодах нарушения порядка деятельности иноагента. В декабре 2025 года Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал шахматиста на два месяца.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН, говоря о просьбе жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой простить их семью и позволить вернуться в Россию, подчеркнула, что Госдума не решает вопросы прощения релокантов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Иноагента Каспарова объявили в международный розыск
- Пасечник: Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР увеличилось до 10
- В Китае при аварии на угольной шахте погибли минимум 90 человек
- Над четырьмя регионами России сбили 17 украинских дронов
- Александр Калягин заявил о завершении кинокарьеры
- Президент Чехии призвал НАТО проявить решительность в отношении России
- Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае
- ВСУ атаковали школу в Энергодаре послу удара по колледжу в ЛНР
- ФСБ предотвратила крупный теракт в Белгородской области
- СМИ: В Китае число погибших при аварии в шахте увеличилось до 82