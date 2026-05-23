Иноагента Каспарова объявили в международный розыск

Шахматиста Гарри Каспарова (признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) российские правоохранительные органы заочно объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о деле о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Кроме того, известно, что шахматисту вменяют оправдание терроризма в Сети.

Ему уже предъявили обвинение за публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. До этого Каспарова также заочно обвинили в двух эпизодах нарушения порядка деятельности иноагента. В декабре 2025 года Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал шахматиста на два месяца.

ФОТО: РИА Новости
