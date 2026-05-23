Над четырьмя регионами России сбили 17 украинских дронов

Почти 20 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за два часа. Об этом рассказали в Минобороны.

Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

«С 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что дроны ликвидировали в Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областях.

В ночь на 23 мая над территорией России сбили 348 украинских беспилотников самолетного типа.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
