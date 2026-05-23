Президент Чехии призвал НАТО проявить решительность в отношении России

Президент Чехии Петр Павел призвал государства НАТО проявить решительность в отношении России на фоне ситуации с беспилотниками на востоке альянса. Об этом он заявил в интервью Guardian.

По мнению политика, Россия в основном «понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями».

Кроме того, чешский президент раскритиковал Европу за неспособность определить свою политику в отношении РФ и то, как могла бы выглядеть потенциальная система безопасности.

Ранее глава генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка заявил, что Россия является угрозой для Евросоюза, и европейским государствам следует готовиться к войне.

