Трамп потребовал от Ирана немедленной сделки

Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Ирана немедленно пойти на сделку, пригрозив уничтожить инфраструктуру. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Наши вооруженные силы, величайшие и самые мощные во всем мире, еще даже не приступили к уничтожению того, что осталось в Иране. На очереди — мосты, затем — электростанции!» - отметил глава Белого дома.

Как указал Трамп, иранское руководство «знает, что необходимо сделать», и это следует сделать быстро, имея в виду достижение договоренностей между двумя странами.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что США передали Ирану план, формирующий основу для соглашения по урегулированию конфликта, отмечает 360.ru.

