Трамп потребовал от Ирана немедленной сделки
Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Ирана немедленно пойти на сделку, пригрозив уничтожить инфраструктуру. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
«Наши вооруженные силы, величайшие и самые мощные во всем мире, еще даже не приступили к уничтожению того, что осталось в Иране. На очереди — мосты, затем — электростанции!» - отметил глава Белого дома.
Как указал Трамп, иранское руководство «знает, что необходимо сделать», и это следует сделать быстро, имея в виду достижение договоренностей между двумя странами.
Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что США передали Ирану план, формирующий основу для соглашения по урегулированию конфликта, отмечает 360.ru.
Горячие новости
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия