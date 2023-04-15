Военные столкновения в Судане. Долгий путь к переговорам

Ход столкновений

Армия Судана нанесла авиационные удары по штабу спецназа в Хартуме, в субботу, 15 апреля, сообщают местные СМИ.

Дворец республики в Хартуме взяли под контроль силы быстрого реагирования Судана, передает РИА Новости со ссылкой на заявление СБР.

СБР заявили о взятии под контроль аэропортов Хартум и Мерове, а также о нанесении «больших потерь» регулярной армии страны. Служба безопасности федерального правительства Судана в свою очередь назвала силы быстрого реагирования мятежными.

В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.

Противоборствующие стороны обращаются за поддержкой к населению Судана. Командование сил быстрого реагирования призывает «осудить трусливое поведение армии».

Действия военных отслеживает лично командующий армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурхан. Армия опровергла появившиеся сообщения о захвате его резиденции, передает ТАСС.