Военные столкновения в Судане. Долгий путь к переговорам

На почве политического кризиса в Судане идут столкновения между армией и спецназом страны из-за разных взглядов на формирование вооруженных сил.

На почве политического кризиса в Судане идут столкновения между армией и спецназом страны из-за разных взглядов на формирование вооруженных сил.

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Ход столкновений

Армия Судана нанесла авиационные удары по штабу спецназа в Хартуме, в субботу, 15 апреля, сообщают местные СМИ.

Дворец республики в Хартуме взяли под контроль силы быстрого реагирования Судана, передает РИА Новости со ссылкой на заявление СБР.

СБР заявили о взятии под контроль аэропортов Хартум и Мерове, а также о нанесении «больших потерь» регулярной армии страны. Служба безопасности федерального правительства Судана в свою очередь назвала силы быстрого реагирования мятежными.

В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.

Противоборствующие стороны обращаются за поддержкой к населению Судана. Командование сил быстрого реагирования призывает «осудить трусливое поведение армии».

Действия военных отслеживает лично командующий армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурхан. Армия опровергла появившиеся сообщения о захвате его резиденции, передает ТАСС.

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Россияне не пострадали

В Судане из-за стычек военных есть пострадавшие из числа военнослужащих и гражданских. Инциденты, приведшие к ранениям граждан, произошли в Хартруме.

По словам представителя комитета врачей Судана, речь идет о десятках пострадавших. В центры скорой помощи Хартрума «привозят людей с различными травмами, есть серьезные случаи среди гражданского населения», сообщает телеканал Al Jazeera.

Данных о пострадавших россиянах нет.

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Надежы на переговоры

Российское посольство оценивает обстановку в Хартуме как неспокойную. При этом диппредставительство РФ сообщает, что его сотрудники находятся в безопасности.

По мнению Москвы, «в ближайшие часы» могут начаться мирные переговоры по урегулированию конфликта, считает посол РФ в Судане Андрей Черновол.

В свою очередь, посол США в Судане Джон Годфри из-за ситуации в стране прячется в укрытии с другими сотрудниками дипмиссии и «настоятельно призывает высших военных руководителей прекратить боевые действия», передает РИА Новости.

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Причины конфликта

Политический кризис в Судане возник после отстраненияв 2019 году от должности президента Омар аль-Башир. Он был свергнут в результате военного переворота после 30 лет правления

Обострение ситуации произошло после заявления армии Судана о незаконной дислокации Сил быстрого реагирования в Хартруме. Местные СМИ уточняют, что СБР резко начали стягивать свои силы к аэропорту города Мерове на севере страны.

Туда же, по данным телеканала Al-Arabiya, армия направила свои части «на случай отсутствия безопасности».

При этом обе стороны готовились к подписанию в апреле соглашения, в соответствии с которым предполагалось отстранить армию от политических процессов и провести реформу сил безопасности. Однако, процедуру подписания откладывали уже дважды.

Противоречия армии и спецназа связаны с разными взглядами на единую структуру безопасности и формирования объединенных вооруженных сил. Спорными являются позиции о сроках интеграции спецназа в единую армию и назначении главнокомандующего вооруженными силами. Стороны не могут договориться, будет это военный или гражданский глава страны. Для примирения им необходимо подписать соглашение.



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