СМИ: силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме

Дворец республики в Хартуме взяли под контроль силы быстрого реагирования Судана, передает РИА Новости со ссылкой на заявление СБР.

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Накануне силы быстрого реагирования страны заявляли, что контролируют аэропорты в Хартуме и городе Мерове на севере Судана. В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.

СБР заявили о взятии под контроль аэропортов Хартум и Мерове, а также о нанесении «больших потерь» регулярной армии страны. Служба безопасности федерального правительства Судана в свою очередь назвала силы быстрого реагирования мятежными.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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