СМИ: силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме
Дворец республики в Хартуме взяли под контроль силы быстрого реагирования Судана, передает РИА Новости со ссылкой на заявление СБР.
Накануне силы быстрого реагирования страны заявляли, что контролируют аэропорты в Хартуме и городе Мерове на севере Судана. В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.
СБР заявили о взятии под контроль аэропортов Хартум и Мерове, а также о нанесении «больших потерь» регулярной армии страны. Служба безопасности федерального правительства Судана в свою очередь назвала силы быстрого реагирования мятежными.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru