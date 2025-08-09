Леон Кемстач признался, что хотел бы сыграть Сергея Лаврова
Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач признался, что хотел бы сыграть поэта Сергея Есенина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом артист заявил в беседе с Metro.
По словам актера, он очень ждет, когда ему предложат роль Есенина.
Говоря о желании сыграть Лаврова, Кемстач выразил уверенность, что могло бы получиться хорошее кино, так как Лавров - «действительно великий человек с достойной биографией». Кемстач отметил, что ждет, когда кто-то напишет сценарий байопика о главе российского МИД.
Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН назвал молодых актеров бунтарями и безумцами.
