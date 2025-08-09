Леон Кемстач признался, что хотел бы сыграть Сергея Лаврова

По словам актера, он очень ждет, когда ему предложат роль Есенина.

Говоря о желании сыграть Лаврова, Кемстач выразил уверенность, что могло бы получиться хорошее кино, так как Лавров - «действительно великий человек с достойной биографией». Кемстач отметил, что ждет, когда кто-то напишет сценарий байопика о главе российского МИД.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН назвал молодых актеров бунтарями и безумцами.

