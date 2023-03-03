Судан сообщил о планах отказаться от импорта нефти
Судан стремится увеличить нефтедобычу и в перспективе планирует отказаться от импорта сырья. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла.
Как отметил и.о. министра, за последние годы Хартум не смог увеличить объемы добычи нефти. Сейчас Судан добывает 40-50 тысяч баррелей в день: этого недостаточно для местного потребления.
«Но мы стремимся модернизировать (месторождения) и увеличить добычу нефти, чтобы выйти на ... самообеспечение и отказаться от импорта нефти из Южного Судана», — отметил Мухаммед Абдалла в интервью РИА Новости.
По словам и.о. министра, Судан также обладает запасами газа, которых будет достаточно для обеспечения местного рынка. Остальные объемы топлива планируют направить на экспорт.
Кроме того, Мухаммед Абдалла заявил, что Судан открыт к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти. Хартум уже ведет переговоры с компаниями «Роснефть» и «Зарубежнефть», пишет RT.
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