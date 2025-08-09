Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

По его словам, большинство депутатов сходятся во мнении, что российские школьники перегружены домашним заданием — в среднем они проводят за учебой 8-10 часов в день.



На данный момент конкретных предложений по решению вопроса о чрезмерной нагрузке нет, отметил председатель Госдумы. Он также подчеркнул, что с учетом технологий искусственного интеллекта (ИИ) и поиска готовых ответов в интернете домашнее задание порой превращается в пустую трату времени.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что работа по снижению бюрократической нагрузки на российских учителей идет «в режиме нон-стоп», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

