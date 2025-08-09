На шахте в Ростовской области обрушились конструкции на глубине 500 метров

На шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области произошло обрушение конструкций, сообщили в пресс-службе в МЧС.

В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке

Обрушение произошло на глубине 500 метров. Внутри находятся два человека.

К месту происшествия направили бригаду горноспасателей.

По данным Telegram-канала 112, в результате обрушения на шахте есть один погибший.

Ранее стало известно, что ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:МЧС РФПострадавшиеРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры