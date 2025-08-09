На шахте в Ростовской области обрушились конструкции на глубине 500 метров
9 августа 202515:32
На шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области произошло обрушение конструкций, сообщили в пресс-службе в МЧС.
Обрушение произошло на глубине 500 метров. Внутри находятся два человека.
К месту происшествия направили бригаду горноспасателей.
По данным Telegram-канала 112, в результате обрушения на шахте есть один погибший.
Ранее стало известно, что ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
