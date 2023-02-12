СМИ: Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о военно-морской базе
Власти Судана пересмотрели соглашение с Россией по поводу открытия военно-морской базы на своей территории, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на одного из чиновников Судана.
На этой неделе в стране с официальным визитом побывал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Собеседник агентства заверил, что российская сторона «развеяла все опасения» Судана.
«Военные дали согласие на сделку», — цитирует местного чиновника RT.
Он также рассказал, что подписанное соглашение ратифицируют после реализации подписанного в декабре рамочного соглашения военного руководства Судана и рядом партий и объединений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин после планируемой поездки в Ирак посетит с официальными визитами также Мали, Мавританию и Судан.
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