СМИ: Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о военно-морской базе

Власти Судана пересмотрели соглашение с Россией по поводу открытия военно-морской базы на своей территории, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на одного из чиновников Судана.

Лидер Судана оценил перспективы создания военной российской базы

На этой неделе в стране с официальным визитом побывал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Собеседник агентства заверил, что российская сторона «развеяла все опасения» Судана.

«Военные дали согласие на сделку», — цитирует местного чиновника RT.

Он также рассказал, что подписанное соглашение ратифицируют после реализации подписанного в декабре рамочного соглашения военного руководства Судана и рядом партий и объединений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин после планируемой поездки в Ирак посетит с официальными визитами также Мали, Мавританию и Судан.



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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:Военная БазаСоглашениеРоссияСудан
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