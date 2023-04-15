СМИ: Власти Судана взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове

Российское посольство оценивает обстановку в Хартуме как неспокойную. При этом диппредставительство РФ сообщает, что его сотрудники находятся в безопасности.

По данным российского посольства, о пострадавших соотечественниках в ходе столкновений между армией и Силами быстрого реагирования в Судане нет, передает ТАСС.

Силы быстрого реагирования предприняли попытку захватить штаб генерального командования суданской армии. В руках спецназа оказались несколько самолетов российского производства на базе города Меров.

В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.





