В Москве у подозреваемых в нападении на почту изъяли 142 тысячи рублей

Сотрудники полиции изъяли у задержанных по подозрению в нападении на отделение почты в Москве 142 тысячи рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пятеро участников налета, которым от 29 до 67 лет, доставлены в отдел полиции. Некоторые участники были ранее судимы.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По предварительным данным, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали около пяти миллионов рублей, а потом скрылись на такси.

Теперь сотрудники полиции пытаются выяснить, куда преступники дели более 4,5 миллиона рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
