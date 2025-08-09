В Москве у подозреваемых в нападении на почту изъяли 142 тысячи рублей

Пятеро участников налета, которым от 29 до 67 лет, доставлены в отдел полиции. Некоторые участники были ранее судимы.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По предварительным данным, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали около пяти миллионов рублей, а потом скрылись на такси.

Теперь сотрудники полиции пытаются выяснить, куда преступники дели более 4,5 миллиона рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

