Владимир Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Желтова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в республике Судан, сообщает пресс-служба Кремля.
По решению российского лидера, Желтов назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кувейте, на этом посту он сменил Николая Макарова. Новым послом России в Судане стал Андрей Черновол.
Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин назначил Виктора Коронелли послом России в Республике Куба, сообщает RT.
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