Владимир Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Желтова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в республике Судан, сообщает пресс-служба Кремля.

Новым послом Сирии в РФ стал Башар Джаафари

По решению российского лидера, Желтов назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кувейте, на этом посту он сменил Николая Макарова. Новым послом России в Судане стал Андрей Черновол.

Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назначил Виктора Коронелли послом России в Республике Куба, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СуданПосолУказыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры