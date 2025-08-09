Над российскими регионами сбили 27 БПЛА самолетного типа

В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в период с 12:00 до 15:30 мск.

Так, 11 БПЛА сбили над Брянской областью, семь – над Калужской. Еще пять дронов были уничтожены над Московским регионом, в том числе один, который летел на Москву. Кроме того, по два беспилотника сбили над Краснодарским краем и Рязанской областью.

Ранее в белгородском селе Почаево при атаке БПЛА погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

