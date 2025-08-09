Над российскими регионами сбили 27 БПЛА самолетного типа
Российские средства ПВО сбили 27 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в период с 12:00 до 15:30 мск.
Так, 11 БПЛА сбили над Брянской областью, семь – над Калужской. Еще пять дронов были уничтожены над Московским регионом, в том числе один, который летел на Москву. Кроме того, по два беспилотника сбили над Краснодарским краем и Рязанской областью.
Ранее в белгородском селе Почаево при атаке БПЛА погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Молодой человек погиб при взрыве БПЛА под Белгородом
- Над российскими регионами сбили 27 БПЛА самолетного типа
- При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 38 человек
- Юрист предрек скорое раскрытие ограбления почты в Москве
- На шахте в Ростовской области обрушились конструкции на глубине 500 метров
- Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников
- Леон Кемстач признался, что хотел бы сыграть Сергея Лаврова
- Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки
- В Москве у подозреваемых в нападении на почту изъяли 142 тысячи рублей
- В Ялте загорелся горно-лесной заповедник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru