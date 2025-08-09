В Ялте загорелся горно-лесной заповедник
Пожар произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности.
Пожар тушат с применением авиации. Кадры тушения публикуют МЧС и мэр Ялты Янина Павленко.
По данным МЧС, к ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спас» и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Всего на месте работают 130 специалистов и 37 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
По словам Павленко, ситуация находится под контролем. В регионе создали штаб волонтеров, который в случае необходимости по запросу заповедника и МЧС готов оказать любую помощь.
Ранее в Екатеринбурге при пожаре в гаражном комплексе пострадали более 150 машин, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru