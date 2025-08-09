В Ялте загорелся горно-лесной заповедник

Пожар тушат с применением авиации. Кадры тушения публикуют МЧС и мэр Ялты Янина Павленко.

По данным МЧС, к ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спас» и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Всего на месте работают 130 специалистов и 37 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

По словам Павленко, ситуация находится под контролем. В регионе создали штаб волонтеров, который в случае необходимости по запросу заповедника и МЧС готов оказать любую помощь.

