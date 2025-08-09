Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

Он подчеркнул, что позиция по территориальным вопросам закреплена в Конституции, и решения, принятые без участия Киева, будут «против мира» и нереализуемы.

Газета The New York Times (NYT), в свою очередь, пишет, что резкий отказ Зеленского от территориальных уступок России может разозлить главу Белого дома Дональда Трампа, который во что бы то ни стало намерен добиться мирной сделки по Украине.



Напомним, 15 августа Трамп встретится на Аляске с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вариантов долгосрочного урегулирования конфликта в Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.

