Молодой человек погиб при взрыве БПЛА под Белгородом

Один человек погиб в результате взрыва беспилотника ВСУ в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали дронами и обстреляли четыре района Белгородской области

По его словам, 19-летний молодой человек скончался в больнице.

Гладков отметил, что второй пострадавший с осколочным ранением ноги и баротравмой проходит амбулаторное лечение. Кроме того, возле хутора Церковный, где FPV-дрон атаковал грузовик, водитель с тяжелыми минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями госпитализирован.

Ранее в белгородском селе Почаево при атаке БПЛА погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеБелгородская областьУкраинаБеспилотникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры