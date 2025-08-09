Молодой человек погиб при взрыве БПЛА под Белгородом
Один человек погиб в результате взрыва беспилотника ВСУ в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, 19-летний молодой человек скончался в больнице.
Гладков отметил, что второй пострадавший с осколочным ранением ноги и баротравмой проходит амбулаторное лечение. Кроме того, возле хутора Церковный, где FPV-дрон атаковал грузовик, водитель с тяжелыми минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями госпитализирован.
Ранее в белгородском селе Почаево при атаке БПЛА погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
