При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 38 человек
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что в больницах находится 31 пострадавший в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 14 из них в тяжелом состоянии.
По данным МЧС Башкортостана, в результате инцидента погибших нет. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.
За пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию», пишет Telegram-канал Baza.
По результатам проверки ведомство нашло ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение, отмечает СМИ. Спустя несколько дней на территории БСК произошел взрыв, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
