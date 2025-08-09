При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 38 человек

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что в больницах находится 31 пострадавший в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 14 из них в тяжелом состоянии.

В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке

По данным МЧС Башкортостана, в результате инцидента погибших нет. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

За пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию», пишет Telegram-канал Baza.

По результатам проверки ведомство нашло ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение, отмечает СМИ. Спустя несколько дней на территории БСК произошел взрыв, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС Башкортостана
ТЕГИ:ВзрывПострадавшиеБашкирияМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры