СМИ: В Судане четыре человека погибли в ходе столкновений
Четыре человека погибли в результате столкновений на западе Судана. Об этом пишет газета Sudan Tribune.
«В четверг четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре», — отмечает издание.
По словам главы столицы штата Эль-Генейны, силовики смогли установить контроль на охваченных столкновениями территориях.
В Дарфуре с 2003 года возникают вооруженные столкновения между правительством страны и сепаратистскими группировками. За это время жертвами конфликта стали от 300 до 500 тысяч человек.
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