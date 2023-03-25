СМИ: В Судане четыре человека погибли в ходе столкновений

«В четверг четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре», — отмечает издание.

По словам главы столицы штата Эль-Генейны, силовики смогли установить контроль на охваченных столкновениями территориях.

В Дарфуре с 2003 года возникают вооруженные столкновения между правительством страны и сепаратистскими группировками. За это время жертвами конфликта стали от 300 до 500 тысяч человек.

