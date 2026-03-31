Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк, электростанций и нефтяных скважин

Также президент США пообещал вывести из строя все электростанции и нефтяные скважины в Иране. По его словам, это произойдет, если в ближайшее время не удастся договориться о прекращении войны с Тегераном и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт в полном объеме.

Также глава государства допустил возможность уничтожения опреснительных установок, которые США пока «намеренно не тронули». Трамп отметил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с «новыми и более разумными» властями Ирана о прекращении военной операции. Отмечается, что уже достигнут значительный прогресс.

Ранее президент США заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы.


