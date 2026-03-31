Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк, электростанций и нефтяных скважин
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил в соцсети Truth Social уничтожить иранский остров Харк.
Также президент США пообещал вывести из строя все электростанции и нефтяные скважины в Иране. По его словам, это произойдет, если в ближайшее время не удастся договориться о прекращении войны с Тегераном и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт в полном объеме.
Также глава государства допустил возможность уничтожения опреснительных установок, которые США пока «намеренно не тронули». Трамп отметил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с «новыми и более разумными» властями Ирана о прекращении военной операции. Отмечается, что уже достигнут значительный прогресс.
Ранее президент США заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Россияне испытывают проблемы с ТВ после потери спутника
- Эксперт: На рынке труда обсуждается новая волна сокращений
- «Охлаждение» экономики отправило в простой предприятия Петербурга
- СМИ: Власти РФ решили засекретить данные о производстве микроэлектроники
- «Русал» взвинтил цены на алюминий в России выше мировых
- В Госдуме прокомментировали предложение Дерипаски о шестидневке
- В Госдуме заявили, что Андреасяну не стоит снимать «Войну и мир»
- В Италии за три минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
- Женщина подала иск к Басте на 20 миллионов рублей из-за «родства»