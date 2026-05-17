В подмосковных Химках из-за атаки БПЛА ВСУ погибла женщина

В Подмосковье в Химках в микрорайоне Старбеево в результате попадания БПЛА ВСУ в частный дом погибла женщина. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, еще один человек оказался под завалами. Отмечается, что на месте ЧП работают спасатели и оперативные службы.

Губернатор сообщил, что, начиная с 03:00 часов 17 мая, силы ПВО отразили крупную атаку украинских дронов на столичный регион.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ в Шебекинском округе в селе Нежеголь погиб водитель грузового авто, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
