Трамп заявил, что почти уверен в скором достижении соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что почти уверен в скором достижении соглашения с Ираном.
По его словам, иранцы собираются выполнить все требования Вашингтона, в том числе отказаться от ядерного оружия и передать американцам ядерные материалы.
«Они собираются двигаться дальше и, возможно, снова стать великой страной. Но если они этого не сделают, у них не будет страны», - заключил глава Белого дома.
Он добавил, что иранские власти в знак уважения «сделали подарок» и разрешили пройти через Ормузский пролив 30 танкерам.
Ранее Трамп заявил, что у США осталось в Иране 3 554 цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
