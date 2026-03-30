Трамп заявил, что почти уверен в скором достижении соглашения с Ираном

По его словам, иранцы собираются выполнить все требования Вашингтона, в том числе отказаться от ядерного оружия и передать американцам ядерные материалы.

«Они собираются двигаться дальше и, возможно, снова стать великой страной. Но если они этого не сделают, у них не будет страны», - заключил глава Белого дома.

Он добавил, что иранские власти в знак уважения «сделали подарок» и разрешили пройти через Ормузский пролив 30 танкерам.

Ранее Трамп заявил, что у США осталось в Иране 3 554 цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».