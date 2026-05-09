Британские журналисты нашли в России «сверхсекретную школу шпионажа и хакерства»
Британская газета The Guardian сообщила о наличии в МГТУ имени Баумана закрытого подразделения — «Кафедры № 4». По данным издания, здесь студентов готовят для работы в российской военной разведке (ГРУ).
В распоряжении международного консорциума журналистов оказалось свыше 2 тысяч внутренних документов вуза, в том числе учебные программы, экзаменационные материалы и сведения о распределении выпускников.
Согласно публикации, в рамках обучения студенты осваивают методы кибератак, техники информационного воздействия, работу с вредоносным программным обеспечением, методы скрытого наблюдения и проведение дезинформационных кампаний. Также в программе предусмотрены занятия по изучению западных спецслужб и практические тесты на проникновение в компьютерные сети.
The Guardian отмечает, что часть выпускников кафедры направляется в подразделения, которые на Западе связывают с хакерскими группами Fancy Bear и Sandworm. В документах упоминаются офицеры ГРУ, участвующие в обучении и отборе студентов.
Программа реализуется в рамках военного учебного центра университета и будет действовать как минимум до конца 2027 учебного года. Издание также указывает, что МГТУ имени Баумана — не единственный российский вуз, где ведётся отбор талантливых студентов для нужд военных и разведывательных структур.
Ранее президент России Владимир Путин решил стать разведчиком под влиянием кино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
