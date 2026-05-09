В субботу на Красной площади состоялся военный парад, приуроченный к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Монсон подчеркнул, что 9 мая — важнейший день не только для России, но и для всего мира, поскольку он посвящён памяти подвига Советского Союза, спасшего человечество от фашизма. Спортсмен вспомнил свой визит на Красную площадь в качестве гостя: он с восхищением наблюдал за парадом — за прохождением военной техники, включая танки и ракетные комплексы, и маршем военнослужащих.

По словам Монсона, церемония ярко символизировала победу, а память о 27 миллионах людей, отдавших жизни за освобождение не только СССР, но и всего мира от фашизма, должна сохраняться навсегда.

