Монсон объяснил важность Дня Победы в России и в мире
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в беседе с РИА Новости заявил, что считает День Победы самым значимым праздником в мире.
В субботу на Красной площади состоялся военный парад, приуроченный к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Монсон подчеркнул, что 9 мая — важнейший день не только для России, но и для всего мира, поскольку он посвящён памяти подвига Советского Союза, спасшего человечество от фашизма. Спортсмен вспомнил свой визит на Красную площадь в качестве гостя: он с восхищением наблюдал за парадом — за прохождением военной техники, включая танки и ракетные комплексы, и маршем военнослужащих.
По словам Монсона, церемония ярко символизировала победу, а память о 27 миллионах людей, отдавших жизни за освобождение не только СССР, но и всего мира от фашизма, должна сохраняться навсегда.
