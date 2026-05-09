Сергей Безруков спел «День Победы» на улице

Мероприятие прошло на открытой концертной площадке перед зданием МХАТ имени Горького на Тверском бульваре. Художественный руководитель МХАТ и Московского Губернского театра выступил в рамках праздничной программы.



В концерте «Путь к Победе», приуроченном к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прозвучали стихи и песни о войне. Артисты театров исполнили как произведения, созданные в военные годы, так и стихотворения, посвящённые подвигу советского народа.

9 мая в России отмечают День Победы — один из важнейших государственных праздников, посвящённый разгрому нацистской Германии в Великой Отечественной войне. О безоговорочной капитуляции Германии было объявлено по радио именно 9 мая, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

