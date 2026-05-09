Юрист напомнил о новом порядке налога на доход по вкладам за 2025 год

По словам эксперта, Федеральная налоговая служба (ФНС) самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных, полученных от банков. Она вычтет необлагаемый доход и направит налогоплательщику соответствующее уведомление. В беседе с агентством «Прайм» Хаминский подчеркнул, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются.



С 2025 года процентный доход по банковским вкладам в России относится к категории инвестиционных доходов. Налоговая ставка составляет: 13%, если совокупный инвестиционный доход (включая проценты) не превышает 2,4 млн рублей в год, 15%, если сумма превышает указанный порог.



При этом от налогообложения освобождаются: проценты по рублёвым вкладам со ставкой не выше 1% годовых в течение всего года, доходы по счетам эскроу.



Необлагаемая сумма процентов за 2025 год составляет 210 тыс. рублей. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ за год (в 2025 году — 21%). Если общая сумма процентов по всем вкладам за год не превышает этот лимит, налог платить не нужно. Доход сверх лимита облагается НДФЛ по ставке 13% или 15% — в зависимости от общей суммы инвестиционного дохода.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.

