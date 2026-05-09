Юрист напомнил о новом порядке налога на доход по вкладам за 2025 год

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что российские вкладчики должны будут уплатить налог с процентных доходов по банковским депозитам за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года.

По словам эксперта, Федеральная налоговая служба (ФНС) самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных, полученных от банков. Она вычтет необлагаемый доход и направит налогоплательщику соответствующее уведомление. В беседе с агентством «Прайм» Хаминский подчеркнул, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются.

С 2025 года процентный доход по банковским вкладам в России относится к категории инвестиционных доходов. Налоговая ставка составляет: 13%, если совокупный инвестиционный доход (включая проценты) не превышает 2,4 млн рублей в год, 15%, если сумма превышает указанный порог.

При этом от налогообложения освобождаются: проценты по рублёвым вкладам со ставкой не выше 1% годовых в течение всего года, доходы по счетам эскроу.

Необлагаемая сумма процентов за 2025 год составляет 210 тыс. рублей. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ за год (в 2025 году — 21%). Если общая сумма процентов по всем вкладам за год не превышает этот лимит, налог платить не нужно. Доход сверх лимита облагается НДФЛ по ставке 13% или 15% — в зависимости от общей суммы инвестиционного дохода.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
